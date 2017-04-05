Москалькова проведет проверку после сообщений о преследовании геев в Чечне

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что начнет проверку материалов статьи о преследовании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, после того как в ее аппарате будет зарегистрировано обращение международной неправительственной организации Amnesty International (AI).

В среду AI опубликовала на официальном сайте информацию о том, что организация "требует от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и. о. главы СУ СК РФ по Чечне Сергея Соколова и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне".

"Как только зарегистрируем (обращение AI), моментально начну проверку", — сообщила РИА Новости Москалькова.

На днях в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

В свою очередь Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.