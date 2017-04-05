Обвиняемый в убийстве Немцова отказался отвечать на вопросы прокурора

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова Шадид Губашев отказался отвечать на вопросы прокурора, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

"Извиняюсь, но на ваши вопросы я вообще не буду отвечать", — сказал Губашев прокурору Марии Семененко. Он согласился отвечать только на вопросы адвокатов и присяжных.

Своим адвокатам он пояснил, что не собирал информацию о Немцове в интернете, да и вообще не умеет им пользоваться. "Я не знаю, как это делать. У меня только WhatsApp, навигатор и сайт, на котором я выбирал машину", — заявил подсудимый.

Он добавил, что у него никогда не было оружия, хотя он и фотографировался с ним в Чечне, "чтобы похвастаться".

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.