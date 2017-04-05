Бабич: экс-главу Удмуртии Соловьева предупреждали, но он не сделал выводов

УФА, 5 апр – РИА Новости. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева предупреждали, но выводов он не делал, ситуация в регионе сложная, новому руководству придется работать над возвращением доверия населения, заявил полпред президента по Приволжскому федеральному округу Михаил Бабич.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Соловьева, который вечером того же дня был арестован по обвинению в получении взяток на 140 миллионов рублей. Полпред президента РФ по Приволжскому округу 5 апреля представил Бречалова перед удмуртским правительством.

"Несмотря на то, что его неоднократно предупреждали, глава республики не сделал выводы и был отрешен от должности. На этом фоне сейчас происходит спад доверия населения к власти. При этом в регионе экономическая ситуация непростая, есть госдолг большой, задолженности по зарплате, невыполнение майских указов по бюджетникам, в регионе не построено ни одного квадратно метра жилья эконом класса", — сказал Бабич журналистам.

При этом он отметил, что Удмуртия имеет хороший потенциал для развития, в том числе в промышленном, научно-авиационном и сельскохозяйственном направлениях. По мнению Бабича, новой власти Удмуртии на фоне критических политических событий в регионе, связанных с отрешением Соловьева, придется возвращать доверие людей, чтобы один случай не стал тенью для всей власти.

"Надо понимать, что большинство глав регионов и чиновников работают честно, с самоотдачей. Когда есть такие прецеденты, власть их не прикрывает, а поступает по закону. Все знают, что можно делать и что нельзя, что коррупция это зло, особенно на таких должностях, где идет прямая работа с населением. Потом годами надо исправлять ситуацию и доказывать, что не все чиновники такие. Если таких чиновников выявлять, наказывать, то во власть будут приходить только честные люди", — пояснил Бабич.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. Следствие считает, что за это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.