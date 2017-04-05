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Бабич: экс-главу Удмуртии Соловьева предупреждали, но он не сделал выводов

Сюжет:
Дело экс-главы Удмуртии (34)
12:4605.04.2017
(обновлено: 13:43 05.04.2017)
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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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УФА, 5 апр – РИА Новости. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева предупреждали, но выводов он не делал, ситуация в регионе сложная, новому руководству придется работать над возвращением доверия населения, заявил полпред президента по Приволжскому федеральному округу Михаил Бабич.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 5 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Соловьева, который вечером того же дня был арестован по обвинению в получении взяток на 140 миллионов рублей. Полпред президента РФ по Приволжскому округу 5 апреля представил Бречалова перед удмуртским правительством.

"Несмотря на то, что его неоднократно предупреждали, глава республики не сделал выводы и был отрешен от должности. На этом фоне сейчас происходит спад доверия населения к власти. При этом в регионе экономическая ситуация непростая, есть госдолг большой, задолженности по зарплате, невыполнение майских указов по бюджетникам, в регионе не построено ни одного квадратно метра жилья эконом класса", — сказал Бабич журналистам.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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При этом он отметил, что Удмуртия имеет хороший потенциал для развития, в том числе в промышленном, научно-авиационном и сельскохозяйственном направлениях. По мнению Бабича, новой власти Удмуртии на фоне критических политических событий в регионе, связанных с отрешением Соловьева, придется возвращать доверие людей, чтобы один случай не стал тенью для всей власти.

"Надо понимать, что большинство глав регионов и чиновников работают честно, с самоотдачей. Когда есть такие прецеденты, власть их не прикрывает, а поступает по закону. Все знают, что можно делать и что нельзя, что коррупция это зло, особенно на таких должностях, где идет прямая работа с населением. Потом годами надо исправлять ситуацию и доказывать, что не все чиновники такие. Если таких чиновников выявлять, наказывать, то во власть будут приходить только честные люди", — пояснил Бабич.

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов . Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. Следствие считает, что за это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

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