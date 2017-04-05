Источник: в огнетушителе на Курском вокзале опасных веществ не нашли

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Силовики не нашли взрывчатых веществ в огнетушителе, который нашли на железнодорожных путях на Курском вокзале в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Подозрительный предмет находился в колее второго пути. По данным пресс-службы Московской железной дороги, одна электричка была отогнана в тупик.

"Огнетушитель проверили на содержимое, ложная тревога", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, за последние три дня оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. Во всех случаях причиной тревоги стали бесхозные предметы.

Меры безопасности на транспорте были усилены после взрыва в петербургском метро 3 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.