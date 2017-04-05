В Москве восстановили движение поездов после проверки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Движение пригородных поездов Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) возобновлено в штатном режиме после обнаружения подозрительного предмета на путях, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее сообщалось, что машинист пригородного поезда Москва — Крутое на Горьковском направлении МЖД обнаружил на пути электрички посторонний предмет, состав отогнали в тупик. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась. На месте ЧП работали кинологи и сотрудники оперативных служб. Источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил, что на путях лежал огнетушитель. Правоохранители не обнаружили в нем опасных веществ, уточнил собеседник агентства.

"В настоящее время движение пригородных поездов Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги возобновлено в штатном режиме. Диспетчерский аппарат МЖД предпринимает все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки ввести электрички в график", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал источник, за три последних дня в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички.

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