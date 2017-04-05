Шесть раненных при взрыве в Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. По состоянию на утро среды, в крайне тяжелом состоянии остаются шесть человек, госпитализированных после взрыва в метро Петербурга в понедельник, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

"По состоянию на 8.00 5 апреля, в крайне тяжелом состоянии находится шесть пострадавших, в тяжелом состоянии — четверо пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщал журналистам, что 12 пострадавших после взрыва находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести. Состояние 10 человек Полтавченко охарактеризовал как среднее. По его словам, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга, в частности, 17 жителей других регионов России.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.