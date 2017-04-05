Специалисты назвали возможную причину хлопка газа в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Возможной причиной хлопка газа в одной из квартир в Ярославле в среду стало повреждение подводящего шланга, в результате инцидента пострадала мать двоих детей, сообщило правительство региона.
"В квартире проживала семья из 4 человек, включая двоих детей. Семья благополучная. В результате случившегося пострадала мать, она была госпитализирована в состоянии шока с ожогами. Сейчас выясняется степень повреждений, но, по предварительным данным, состояние не тяжелое", – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.
Уточняется, что квартира расположена на пятом этаже девятиэтажного дома. Несущие конструкции здания при хлопке не были повреждены.
Глава региона Дмитрий Миронов дал поручение разобраться в случившемся, оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Следственные органы начали проверку в связи с происшествием.
"По данному факту… проводится доследственная проверка на предмет установления в действиях обслуживающих организаций наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности)", — говорится в сообщении следственного управления.