В Омской области женщину подозревают в избиении ребенка, взятого под опеку

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Полицейские в Омской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая подозревается в избиении находившегося под ее опекой 6-летнего племянника, сообщило УМВД по региону.
"В отделе МВД России по Калачинскому району расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Информация о жестоком обращении с 6-летним ребенком со стороны 28-летней жительницы города Калачинска поступила от местных жителей", — говорится в сообщении.
В ходе проверки полицейские установили, что в 2010 году женщина оформила опеку над новорожденным сыном своей сестры, которая отказалась от ребенка в роддоме. Со временем она стала злоупотреблять спиртным, семью поставили на учет как неблагополучную. С лета 2016 года женщина начала строго наказывать приемного мальчика, применяя физическую силу, отмечает УМВД.
В свою очередь следственное управление СК РФ по Омской области также проводит доследственную проверку.