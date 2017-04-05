В Омской области женщину подозревают в избиении ребенка, взятого под опеку

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Полицейские в Омской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая подозревается в избиении находившегося под ее опекой 6-летнего племянника, сообщило УМВД по региону.

"В отделе МВД России по Калачинскому району расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Информация о жестоком обращении с 6-летним ребенком со стороны 28-летней жительницы города Калачинска поступила от местных жителей", — говорится в сообщении.

В ходе проверки полицейские установили, что в 2010 году женщина оформила опеку над новорожденным сыном своей сестры, которая отказалась от ребенка в роддоме. Со временем она стала злоупотреблять спиртным, семью поставили на учет как неблагополучную. С лета 2016 года женщина начала строго наказывать приемного мальчика, применяя физическую силу, отмечает УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ходе расследования полицейские дадут оценку не только действиям подозреваемой, но и организации работы органов опеки и попечительства Калачинского района. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. "В настоящее время ребенок воспитывается в благополучной семье", — отметили в полиции.

В свою очередь следственное управление СК РФ по Омской области также проводит доследственную проверку.