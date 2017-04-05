Московских лжефинансистов посадят под домашний арест

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Группу людей, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями и заработавшую на этом более 300 миллионов рублей, посадят под домашний арест в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, злоумышленники на протяжении 2015-2016 годов осуществляли финансовые операции на территории московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они взимали не менее 10% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 миллионов рублей.

"Пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере… Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Волк журналистам.

Возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати "фирм-однодневок", черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.