СК возбудил дело после гибели на пожаре в Иваново двух сотрудников МЧС

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено по факту гибели двух сотрудников МЧС, которые принимали участие в ликвидации возгорания в цехе по производству перчаток в Иваново, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Пожар в цехе по производству перчаток в Иваново начался около 11.00, из здания эвакуировали 80 человек. Позднее пожар распространился на площади 400 квадратных метров, огонь перекинулся на второй этаж трехэтажного здания. По словам представителя областного управления МЧС, произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. Рухнули деревянные перекрытия и кровля здания. Двое пожарных перестали выходить на связь после обрушения, их тела вечером в 20.45 были найдены при разборе завалов. Следственные органы начали проверку по факту гибели сотрудников МЧС. Горение было полностью ликвидировано в 21.58 вторника.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, пожар произошел "в результате нарушения владельцами производственных площадей требований пожарной безопасности".

"В ходе пожара произошло обрушение основных строительных конструкций здания на проводивших тушение пожара сотрудников ГУМЧС России по Ивановской области Кубышина и Мусекаева, повлекшее их смерть", — констатирует следствие.