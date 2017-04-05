СК возбудил дело после гибели на пожаре в Иваново двух сотрудников МЧС

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено по факту гибели двух сотрудников МЧС, которые принимали участие в ликвидации возгорания в цехе по производству перчаток в Иваново, сообщило в среду региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Как отмечает следствие, пожар произошел "в результате нарушения владельцами производственных площадей требований пожарной безопасности".
"В ходе пожара произошло обрушение основных строительных конструкций здания на проводивших тушение пожара сотрудников ГУМЧС России по Ивановской области Кубышина и Мусекаева, повлекшее их смерть", — констатирует следствие.