Экс-директора детдома в Поморье, где утонули дети, обвинили в халатности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший директор Красноборского детского дома в Архангельской области, где два его воспитанника утонули во время заготовки банных веников, обвиняется в халатности, говорится в сообщении Следственного комитета.
"Предъявлено обвинение бывшему директору ГБОУ АО "Красноборский детский дом" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.
Обвиняемая не признала свою вину.
Ранее был осужден инспектор по труду детдома за причинение смерти по неосторожности, так как он допустил купание детей в ненадлежащем месте.