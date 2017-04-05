Экс-директора детдома в Поморье, где утонули дети, обвинили в халатности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший директор Красноборского детского дома в Архангельской области, где два его воспитанника утонули во время заготовки банных веников, обвиняется в халатности, говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемая поручила инспектору по труду детдома заготовить банные веники и сообщила воспитанникам, что они могут в этом помочь. Следствие подчеркивает, что она не приняла достаточных мер по предотвращению несчастных случаев и соблюдению безопасности. В результате этого восемь воспитанников без разрешения пошли купаться на берег реки Северная Двина. Во время купания утонили два ребенка в возрасте 11 и 14 лет.

"Предъявлено обвинение бывшему директору ГБОУ АО "Красноборский детский дом" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.

Обвиняемая не признала свою вину.

Ранее был осужден инспектор по труду детдома за причинение смерти по неосторожности, так как он допустил купание детей в ненадлежащем месте.