В Кузбассе главного налогового инспектора поймали на особо крупной взятке

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок одной из инспекций Федеральной налоговой службы (ИФНС) Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 51-летняя обвиняемая в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 миллионов рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 миллионов рублей.

"Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 миллиона рублей. Данная информация стала известна сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана", — говорится в сообщении.

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела по статье "получение взятки в особо крупном размере". Как уточнили в СУ СК, обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину.

Материалы дела, включающие ряд судебных экспертиз, направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальные санкции статьи обвинения предусматривают до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.