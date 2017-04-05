Циклоны принесут осадки в Амурскую область, где бушуют лесные пожары

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр — РИА Новости. Дождь и мокрый снег ожидаются в ближайшие дни в Амурской области, где из-за сухой и ветреной погоды, осложнившей пожароопасную обстановку, был введен режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Амурский Гидрометеоцентр.

По региону пройдет серия циклонов, резкое изменение погоды ожидается с 5 по 10 апреля.

"После периода сухой и теплой погоды в большинстве районов области пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега. Шестого и восьмого апреля по центральным, южным и восточным районам местами ожидаются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на провода. Восьмого и девятого апреля ожидается усиление ветра в порывах от 17 до 22 м/сек, понижение температурного фона на 8-10 градусов",- информирует региональный главк МЧС.

Специалисты предупреждают, что из-за непогоды увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, вызванных сильным ветром – возможен обрыв линий электропередач, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов.

Четвертого апреля из-за обострившейся лесопожарной обстановки на территории Амурской области введен режим ЧС. По информации департамента лесного хозяйства по ДФО, в минувшие сутки на Дальнем Востоке горели 37 лесных пожаров на площади 4,38 тысячи гектаров, из них 22 очага — новые. Отмечается, что самая сложная пожароопасная обстановка сложилась в Амурской области, где горели 20 пожаров на 4,2 тысячи гектаров.