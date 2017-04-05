В хабаровской школе потушили пожар

ХАБАРОВСК, 5 апр – РИА Новости. Пожар, который произошел в среду утром в школе №13 в Хабаровске, потушен, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Информация о пожаре поступила в МЧС около 10:00 (03:00 мск) в среду. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже. Из здания было эвакуировано 450 учеников и 20 преподавателей и представителей технического персонала.

"Пожар полностью ликвидирован в 12:19 (05:19 мск). Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, занятия в школе в среду отменены, идет уборка помещений. Причины пожара выясняются.