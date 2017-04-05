Депутат из Южно-Сахалинска предстанет перед судом за невыплату зарплаты

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Экс-гендиректор "Сахалин-Строй-Механизация" и его заместитель, действующий депутат гордумы Южно-Сахалинска Юрий Азизов предстанут перед судом по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам и в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области.

"По версии следствия, Азизов с сентября по декабрь 2015 года фактически управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами… общества… осуществлял руководство. Азизов отдавал указание генеральному директору общества не выплачивать 69 работникам заработную плату. При этом обвиняемые использовали денежные средства на цели, не связанные с выплатой заработной платы, в частности, направляли свободные денежные средства на решение текущих финансовых обязательств фирмы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом перед работниками образовалась задолженность на сумму более 1,7 миллиона рублей. Также СУСК сообщает о факте купли Азизовым автомобиля, принадлежащего компании, по заниженной цене.

"В ходе расследования уголовного дела указанная задолженность перед работниками ООО "Сахалин-Строй-Механизация" погашена в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняет следствие.

Кроме того, по данным СУСК, в отношении Азизова расследуется уголовное дело по статьям "дача взятки", "покушение на дачу взятки" и "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что Азизова обвиняют в покупке депутатского мандата за 10 миллионов рублей. По данным следствия, Азизов в 2014 году за помощь в подготовке и ведении избирательной кампании передал взятку должностным лицам Сахалинской области в 10 миллионов рублей.