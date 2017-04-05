В Забайкальском крае ввели режим ЧС в регионе из-за пожароопасной погоды

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Глава Забайкалья Наталья Жданова из-за пожароопасной погоды ввела в лесах региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщила пресс-служба губернатора.

"Жданова подписала постановление о введении в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкалья. Решение принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высоких среднесуточных температур воздуха на большей части Забайкальского края, способствующих повышению класса горимости, а также увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, министерству природных ресурсов края поручено, по согласованию с главами муниципальных образований, организовать выдачу лесничествами пропусков для юридических и физических лиц, имеющих объекты в лесном фонде, привлечь силы и средства арендаторов и других организаций для тушения лесных пожаров.

Также подготовить расчет сил и средств, необходимых для тушения лесных пожаров, и создать систему контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.

По данным минприроды края, на вторник на территории лесного фонда действует 8 лесных пожаров в Балейском, Шелопугинском, Акшинском, Могочинском, Хилокском, Улетовском районах вблизи населенных пунктов Журавлево, Мироново, Убур-Тохтор, Могоча, Жипхеген, Харагун, Хушенга, Горный на общей площади 2,6 тысячи гектаров, площадь, покрытая лесом составляет 844 гектара.

Кроме того, семь лесных пожаров локализованы на общей площади 3,396 тысячи гектар. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров участвуют 303 человека и 37 единиц техники.