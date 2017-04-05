Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке превысила 4,3 тысячи гектаров

ХАБАРОВСК, 5 апр – РИА Новости. Тридцать семь лесных пожаров на площади 4,38 тысячи гектаров горели в минувшие сутки на Дальнем Востоке, из них 22 очага — новые, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в округе возникло 22 новых лесных пожара. С учетом возгораний, возникших в предшествующие дни, зарегистрировано 37 очагов на площади 4,38 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая сложная пожароопасная обстановка сложилась в Амурской области, где горели 20 пожаров на 4,2 тысячи гектаров. Кроме того, 11 очагов было зарегистрировано в Приморском крае на площади 131,5 гектара, пять в Еврейской автономной области на площади 36 гектаров и один на 13 гектарах в Хабаровском крае.

"К утру среды ликвидировано 21 возгорание. Остаются действующими еще 16 пожаров: 12 в Амурской области, три из которых локализованные, три локализованных пожара в ЕАО и один в Приморском крае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении огня работали 555 человек, 109 единиц техники, два воздушных судна. Больше всего сил и средств было задействовано в Амурской области.