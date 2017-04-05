В хабаровской школе произошел пожар

ХАБАРОВСК, 5 апр – РИА Новости. Возгорание произошло в среду утром в школе №13 в Хабаровске, эвакуировано 470 человек, сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю.

"Около 10 часов утра (3.00 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в школе №13 города. В 10.11 пожарные расчеты выехали к месту вызова. Из здания было эвакуировано 450 учеников и 20 человек преподавателей и технический персонал. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в кабинете на третьем этаже, возникла угроза распространения огня по перекрытиям. В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытие горение. Ведется проливка места пожара и дальнейшая его ликвидация. На месте работают восемь единиц техники и 32 человека личного состава.