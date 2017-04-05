На Камчатке начали проверку по факту потери зрения клиенткой салона красоты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр – РИА Новости. Следователи Камчатки проводят процессуальную проверку по факту потери зрения клиенткой одного из косметологических центров Петропавловска-Камчатского, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что проверку по данному факту также проводит прокуратура, куда обратился муж пострадавшей женщины. В своём заявлении он указал, что его супруга ослепла во время косметической процедуры – татуаж век. Кроме того, сообщение об инциденте активно распространялось в социальных сетях.
"Для проверки информации, в косметологический центр выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия следователем изъята вся документация, касающаяся оказания 32-летней жительнице города косметологической услуги; изъят препарат, которым женщине было произведено обезболивание и сертификаты, подтверждающие его качество; опрошены лица из числа персонала косметологического центра", — сказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Юлия Бартель.
"В ходе проверки следствием будет дана оценка действиям косметолога и руководства косметологического центра "и установлено наличие либо отсутствие причинной связи между действиями мастера и причиненным здоровью женщины вредом", — добавила Бартель.