На Камчатке начали проверку по факту потери зрения клиенткой салона красоты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр – РИА Новости. Следователи Камчатки проводят процессуальную проверку по факту потери зрения клиенткой одного из косметологических центров Петропавловска-Камчатского, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В следственном отделе по Петропавловску-Камчатскому зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), выявленное в ходе мониторинга размещаемых в средствах массовой информации сведений", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проверку по данному факту также проводит прокуратура, куда обратился муж пострадавшей женщины. В своём заявлении он указал, что его супруга ослепла во время косметической процедуры – татуаж век. Кроме того, сообщение об инциденте активно распространялось в социальных сетях.

"Для проверки информации, в косметологический центр выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия следователем изъята вся документация, касающаяся оказания 32-летней жительнице города косметологической услуги; изъят препарат, которым женщине было произведено обезболивание и сертификаты, подтверждающие его качество; опрошены лица из числа персонала косметологического центра", — сказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Юлия Бартель.

Она отметила, что, по предварительной версии, женщина получила химический ожог роговиц обоих глаз после нанесении косметологом обезболивающего средства во время подготовки к процедуре. В дальнейшем это привело к госпитализации клиентки салона и, как потом выяснилось, потере зрения.

"В ходе проверки следствием будет дана оценка действиям косметолога и руководства косметологического центра "и установлено наличие либо отсутствие причинной связи между действиями мастера и причиненным здоровью женщины вредом", — добавила Бартель.