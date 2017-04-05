Бастрыкин поручил проверить возможные связи петербургского террориста с ИГ*

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все данные об Акбаржоне Джалилове, исполнителе теракта в Санкт-Петербурге, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин дал поручение подробно установить все обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в РФ террористической организации ИГ", — сказала Петренко.

По ее словам, на данный момент установлены личности еще двоих погибших.

"Таким образом, только один остается неопознанным. Сегодня утром следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших", — добавила она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

*Террористическая организация, запрещенная в России.