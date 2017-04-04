В Петербурге перекрыли улицу из-за бесхозного предмета в автобусе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Малая Морская улица в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта из-за обнаруженного в автобусе бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, движение по Малой Морской улице было перекрыто в 21.20 мск.

"В связи с обнаружением в автобусе, следующем по маршруту №10, бесхозного предмета было перекрыто движение по Малой Морской улице. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.