СК начал проверку после гибели сенатора Тюльпанова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти в результате несчастного случая сенатора Вадима Тюльпанова, сообщает пресс-служба Следственного комитета России во вторник.

"По факту смерти в результате несчастного случая члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Вадима Тюльпанова в Санкт-Петербурге организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным СК, днем 4 апреля Тюльпанов в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Петербурга поскользнулся и получил при падении травму. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.