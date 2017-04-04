Социальные сети скорби и поддержки: от отчаяния до стихов о Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Социальные сети сразу после теракта в петербургском метро отозвались миллионами постов, комментариев, дискуссий и предложений помощи: именно здесь простые петербуржцы сообщали друзьям и близким о том, что живы, здесь появились первые страшные фотографии, здесь вместе скорбят о погибших и делятся историями спасения.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Некоторые социальные сети даже ввели новую функцию, которая позволяла пользователям мгновенно сообщить близким и друзьям о том, что они в безопасности.

Родилась в рубашке



О том, что дочь жива, но в больнице, мама пострадавшей девочки, ехавшей в том злополучном вагоне, Lara Gull сообщила друзьям в Facebook вечером в понедельник. "Господь сохранил ее, за небольшими вычетами — лопнула барабанная перепонка в правом ухе, вырван кусок мышцы на бедре (размером с пятак). Взамен этого по всему телу впилось много микросколков, которые не вынуть — очень крошечные, ранки поверхностные", — рассказала женщина.

Девочку привела домой женщина, ехавшая в том же поезде в другом вагоне. Мама до сих пор не может понять, как ребенок дошел с такой раной в ноге – сказала, что очень хотела к маме. Из дома уже вызвали скорую, девочку отвезли в больницу, там извлекли из раны на бедре осколок, провели необходимые обследования.

"В больнице ее оставили только из-за раны на бедре, ее пока нельзя зашивать, пока только перевязки", — рассказала мама девочки и признается – поплакать толком еще не успела, "но скоро уже накроет как без этого".

Закрыла дочь



Беда пришла в семью исполнителя группы "На-на" Владимира Левкина, о чем он сообщил в своем блоге. Родственница его супруги Ирина Медянцева оказалась в том злополучном вагоне. "Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью", — написала в своем Instagram marusialevkina.

На стене в социальной сети ВКонтакте самой Ирины – куклы, которые она сделала своими руками. Профессиональный мастер, она вдыхала душу в каждое свое произведение. Теперь кажется, что со всех фотографий смотрят грустные куклы. "Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас", — пишет родственница погибшей художницы.

Трагедия рядом



В Instagram петербургского университета путей сообщения – фотографии цветов, свечей и слова поддержки. "Вчера в результате взрыва в петербургском метрополитене погибла студентка ПГУПС и пострадали еще несколько студентов университета. Пострадавшим скорейшего выздоровления, земля пухом погибшей", — сообщается на страничке университета.

"Когда это касается твоих знакомых и друзей все становится еще более страшным…Ужасная трагедия, которая произошла вчера унесла много жизней. Кто смог спастись — лежат в реанимации", — делится с друзьями в Instagram пользователь viva_la__lisa и рассказывает о том, что среди пострадавших узнала свою клиентку Эвелину А.

"Операция на глаза, ожоги, тяжёлое состояние. Из верных источников, известно, что начались сборы средств. Боже, какие молодые ребята. Дай Бог никому из нас не попасть в такие ужасные ситуации. Будьте здоровы и помогайте другим", — призывает пользователь соцсети.

Судьба пожалела



Пользователи социальных сетей рассказывают и о том, как обстоятельства, случайность или просто везение изменило их планы в понедельник днем.

"Сегодня мы с Софи должны были ехать к врачу. И номерок у нас был…Но я решила, что мы не поедем. Пересадка у нас на Сенной. И именно в то время мы должны были быть там. И дело не в том, что повезло нам…. Ужасно то, что не повезло им…", — пишет в Instagram пользователь с ником imbir_gvozdika.

Повезло и toma_zakaryan. "Сегодня отменили пары…и Слава Богу! Обычно в это время там проезжали", — сообщает девушка, вероятно, студентка.

Призывы о помощи и стихи о Петербурге



С вечера понедельника друзья искали, в том числе через социальные сети Дениса Петрова. В группе ВКонтакте "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" написали: "Пропал Петров Денис Романович, наш тренер!!!! Утром 3/04/2017 года позвонил в клуб Warrior и сказал, что будет к 15:00 часам. В 14:00-14.06 разговаривал по телефону. В то самое время, когда случилась трагедия, был в метро".

Многие пользователи соцсетей свою боль и скорбь выразили в стихах – пусть не всегда складных и рифмованных, но точных по атмосфере, эмоциям и чувствам.

"Я там была. Там мог быть каждый

На месте тех, кто выжить там не смог.

Был хмурый день. Я задержалась дважды,

И это же и отвело. Спасло", — делится lyrics_tg.

"Люди стали людьми", — пишут пользователи соцсетей. "Питер, держись, мы с тобой", — слова поддержки в северную столицу приходят из разных уголков мира.