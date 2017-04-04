Машинист взорванного поезда рассказал о действиях персонала в первые минуты

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Машинист петербургского метро, 50-летний Александр Каверин, которого хотят представить к награде за грамотные действия после взрыва в одном из вагонов, рассказал, что просто выполнял свою работу.

"Я совершил работу. В первые минуты такая организованность была, которой я даже не мог себе представить. Дежурная, помощники дежурной по станции, машинисты-инструктора, которые побежали туда, резервные машинисты. Единственное — я сам должен находиться в кабине для обеспечения связи с диспетчером, чтобы диспетчер постоянно знала, действия какие идут", — сказал он в телеэфире Первого канала.

В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.