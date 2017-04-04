СК проводит проверку в офисе аудиторской компании "Делойт"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Сотрудники Следственного комитета РФ находятся в офисе аудиторской компании "Делойт" в Москве в рамках расследования в отношении одного из бывших клиентов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Делойт", СНГ.

"Мы подтверждаем, что в нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с продолжающимся расследованием одного из наших бывших клиентов. Мы оказываем полное содействие Следственному комитету в рамках данного расследования", — говорится в сообщении.

В октябре газета "Коммерсант" сообщала, что Федеральное казначейство провело внеплановую проверку в отношении аудита финансовой отчетности бывшего клиента "Делойт" за 2014 год.

"Делойт" является одной из структур международного объединения Deloitte, входящего в "большую аудиторскую четверку".