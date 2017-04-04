Мэра крымского города Красноперекопск задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава администрации города Красноперекопска на севере Крыма Игорь Яцишин задержан при получении взятки в 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Красноперекопска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях.

"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Крым. В настоящее время подозреваемый задержан", — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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