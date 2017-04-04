Житель Курска выхватил у журналистки мобильник и разбил об асфальт

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Следователи в Курске проводят проверку в связи с инцидентом, произошедшим во время собрания жильцов многоквартирного дома – один из участников встречи выхватил у корреспондентки освещавшего событие телеканала мобильный телефон и разбил об асфальт, сообщило СУ СК по региону во вторник.

"Проводится проверка по факту нападения на специального корреспондента программы "Вести-Курск" Государственной телерадиокомпании "Курск", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 2 апреля съемочная группа телекомпании была приглашена на общее собрание жильцов многоквартирного дома в Курске, на котором обсуждались вопросы, связанные с завышенными коммунальными платежами.

"Неизвестный мужчина, препятствуя ее работе, пытался физически отодвинуть корреспондента. А когда она достала мобильный телефон, чтобы зафиксировать этот факт, он выхватил его, разломал в руках и разбил об асфальт", — сообщает следственное управление.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.