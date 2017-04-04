Дадин отказался давать показания по делу об организации беспорядков

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первый осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин отказался дать следствию показания, воспользовавшись соответствующим конституционным правом, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Алексей Липцер.

Он напомнил, Дадин был задержан 2 апреля за проведение одиночного пикета около здания Петровки, 38, административный материал за это правонарушение будет рассмотрен в Тверском суде Москвы 17 апреля.

"Во время задержания стало известно, что Следственный комитет РФ хочет допросить Ильдара Дадина по возбужденному уголовному делу об организации в Москве 2 апреля массовых беспорядков. Однако мой подзащитный ничего не может пояснить следствию по этому делу, так как не имеет к организации беспорядков никакого отношения. Он проводил свой пикет сам по себе, это был одиночный пикет — его личное мероприятие", — сказал Липцер.

Полиция возбудила в отношении Дадина административное дело по статье о нарушении правил проведения пикетирования (статья 20.2), ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо до 40 часов обязательных работ.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие устанавливает лиц, разместивших в интернете подобные призывы. Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам".

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закон.

Генпрокуратура ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.