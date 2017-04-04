Нижегородского пенсионера подозревают в убийстве соседки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 80-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийстве женщины, которая отказалась выйти за него замуж, сообщает во вторник региональное управление СК.

По версии следствия, вечером 2 апреля пенсионер, который является вдовцом, пригласил в гости соседку.

"После того, как хозяин угостил женщину спиртными напитками, он предложил ей вступить с ним в брак. Женщина ответила отказом. В ответ злоумышленник стал наносить несостоявшейся невесте множественные ножевые ранения по телу, 51-летняя женщина смогла только выбежать из квартиры и, упав на лестничной площадке, скончалась от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время пенсионеру будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, уточняет ведомство.

Подозреваемый задержан, свою причастность к преступлению отрицает. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.