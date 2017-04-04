СК потребовал арестовать экс-главу Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следствие потребовало заключить под арест экс-главу Удмуртии Александра Соловьева по делу о получении взяток на 140 миллионов рублей от компаний, строивших мосты через реку Кама и Буй, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Соловьева, как и других губернаторов, задержанных за последнее время за взятки, для следственных действий привезли из его региона в Москву, где и решается вопрос об аресте.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Соловьева меры пресечения в виде ареста", — сказала пресс-секретарь.

Самого обвиняемого в суд еще не доставили, добавила Царева. Заседание начнется после явки всех участников процесса.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Соловьев, по мнению следствия, набрал взяток более чем на 140 миллионов рублей от компаний, занимающихся строительством мостов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки.

За это глава региона "должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов", а также дать лицензии на геологическое изучение недр и добычу песка.