Под Тулой нашли тело 14-летнего подростка

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в Тульской области, тело которого было найдено во вторник возле недостроенной многоэтажки, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

"Около недостроенного многоэтажного дома… обнаружено тело 14-летнего подростка с множественными телесными повреждениями. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик находился один на площадке недостроенного дома на высоте седьмого этажа. Основной версией произошедшего, как отмечает СК, является самоубийство.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашиваются родственники и друзья школьника, а также преподаватели образовательного учреждения, где обучался мальчик.

"Изучаются страницы подростка в социальных сетях, обследуются социально-бытовые условия жизни несовершеннолетнего. В ходе проверки будут установлены мотивы, которые могли побудить школьника к совершению данного поступка", — отмечает следствие. Также будет установлено, каким образом подросток смог проникнуть на объект незавершенного строительства.