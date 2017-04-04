Под Тулой нашли тело 14-летнего подростка

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в Тульской области, тело которого было найдено во вторник возле недостроенной многоэтажки, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, мальчик находился один на площадке недостроенного дома на высоте седьмого этажа. Основной версией произошедшего, как отмечает СК, является самоубийство.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашиваются родственники и друзья школьника, а также преподаватели образовательного учреждения, где обучался мальчик.
"Изучаются страницы подростка в социальных сетях, обследуются социально-бытовые условия жизни несовершеннолетнего. В ходе проверки будут установлены мотивы, которые могли побудить школьника к совершению данного поступка", — отмечает следствие. Также будет установлено, каким образом подросток смог проникнуть на объект незавершенного строительства.