Житель Кировской области получил тюремный срок за избиения пасынка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Суд приговорил жителя Кировской области к 3 годам 4 месяцам колонии за систематическое избиение 9-летнего пасынка, сообщило региональное СУСК РФ.

"Установлено, что 32-летний обвиняемый с октября 2016 по январь 2017 года систематически наносил побои и иные насильственные действия в отношении своего 9-летнего пасынка. Причиной этого, со слов обвиняемого, послужила личная неприязнь, возникшая на фоне бытового конфликта. Он признан виновным в истязании несовершеннолетнего, суд приговорил мужчину к лишению свободы на 3 года и 4 месяца в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина уже имел судимости за совершение аналогичных преступлений, которые совершал в состоянии алкогольного опьянения. В этот в ходе расследования он свою вину признал в полном объеме.