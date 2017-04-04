Томский хакер украл у кредитных организаций полмиллиарда рублей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил Виталия Загрейдуха к 7 годам колонии. Его признали виновным в похищении через интернет почти полумиллиарда рублей у кредитных организаций. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

Суд установил, что преступление было совершено с марта по август 2015 года. Мужчина действовал вместе с сообщниками. Они заражали компьютеры кредитных организаций вредоносными программами и получали доступ к содержащейся на них информации. Деньги они обналичивали в разных банкоматах.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор в силу пока не вступил.