ГКНБ Киргизии контактирует с российскими силовиками по делу о взрыве

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии напрямую контактируют с российскими силовиками по вопросам расследования взрыва в метро Санкт-Петербурга, заявила РИА Новости во вторник пресс-атташе посольства республики Гулбарчын Байымбетова.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что, по оперативным данным, взрыв в петербургском метро устроил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Он являлся уроженцем Киргизии.

По словам Байымбетовой, правоохранительные органы РФ не обращались в посольство по поводу информации о Джалилове.

"Они (правоохранительные органы РФ – ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России – ред.). Так что у него и гражданства не было кыргызского", — сказала она.

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