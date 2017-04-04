Медведев сообщил, какие меры примут на транспорте после взрыва в Петербурге

СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область), 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после взрыва в метро Санкт-Петербурга заявил, что власти примут дополнительные меры контроля на объектах транспорта.

Медведев напомнил, что после терактов в московском метро в 2010 году был принят целый ряд решений по повышению безопасности на транспорте, был повышен контроль за входами.

"Мы приняли целый ряд решений для того, чтобы контролировать входы в метро, как и входы на другие транспортные объекты. Очевидно, что их недостаточно. Нужно будет принять дополнительные решения по контролю тех, кто заходят в средства транспорта, по контролю того, что они проносят. Это не очень просто, скажу откровенно, потому что поток огромный, тысячи людей, и, к сожалению, каждого на детекторе очень сложно просмотреть, хотя технологические возможности существуют", — сказал премьер на встрече с рабочими предприятия "Русагро".

"Дополнительные меры контроля будут приняты для того, чтобы минимизировать все проблемы, которые связаны с попытками совершить теракт в нашей стране", — добавил Медведев, отметив, что РФ находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек.