Медведев сообщил, какие меры примут на транспорте после взрыва в Петербурге
СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область), 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после взрыва в метро Санкт-Петербурга заявил, что власти примут дополнительные меры контроля на объектах транспорта.
Медведев напомнил, что после терактов в московском метро в 2010 году был принят целый ряд решений по повышению безопасности на транспорте, был повышен контроль за входами.
"Мы приняли целый ряд решений для того, чтобы контролировать входы в метро, как и входы на другие транспортные объекты. Очевидно, что их недостаточно. Нужно будет принять дополнительные решения по контролю тех, кто заходят в средства транспорта, по контролю того, что они проносят. Это не очень просто, скажу откровенно, потому что поток огромный, тысячи людей, и, к сожалению, каждого на детекторе очень сложно просмотреть, хотя технологические возможности существуют", — сказал премьер на встрече с рабочими предприятия "Русагро".
Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
"Дополнительные меры контроля будут приняты для того, чтобы минимизировать все проблемы, которые связаны с попытками совершить теракт в нашей стране", — добавил Медведев, отметив, что РФ находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек.