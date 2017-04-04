Напавший на фельдшера в больнице под Тверью мужчина получил условный срок

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Суд приговорил к шести месяцам условно жителя Тверской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал в больнице на фельдшера и угрожал убийством сообщает во вторник прокуратура региона.

Инцидент произошел 1 января 2017 года в 23.30 мск в приемном покое Старицкой центральной районной больницы.

"Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул фельдшера скорой помощи, от чего она ударилась спиной об стену. После чего схватил ее двумя руками за шею, при этом высказывал в ее адрес угрозы убийством", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Суд… признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев", — сообщает надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".