Во Внуково нашли муляж гранаты

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники Почты России обнаружили посылку с муляжом гранаты и боеприпасами к сигнальному пистолету в аэропорту "Внуково" в Москве, сообщает во вторник пресс-служба организации.

Боеприпасы в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, нашли работники отдела перевозки почты "Внуково" совместно со службой авиационной безопасности аэропорта, проверяя почтовый багаж с помощью специального досмотрового оборудования.

"Посылку изъяли из основного грузопотока представители службы безопасности Почты России. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит решить дальнейшую судьбу не разрешенных к почтовой пересылке предметов", — говорится в сообщении пресс-службы Почты России.