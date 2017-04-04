Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими состоится 6 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими состоится 6 апреля в здании областного УМВД, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Петр Русанов.

"Прощание с погибшими полицейскими состоится 6 апреля в 11.00 (10.00 мск) в здании УМВД по Астраханской области. Начальник регионального управления МВД распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших", — сказал собеседник агентства.

Двойное убийство произошло этой ночью в Астрахани, преступники завладели табельным оружием полицейских и скрылись. По словам губернатора области Александра Жилкина, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов. СУСК по региону ранее сообщал, что следователи установили личности восьми подозреваемых в этом преступлении. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в Астрахани задержаны двое подозреваемых.