Медведев: будет сделано все, чтобы найти виновных во взрыве в Петербурге

СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область) — РИА Новости. Правоохранительные органы и спецслужбы сделают все, чтобы найти и покарать виновных во взрыве в Петербурге, в этом можно не сомневаться, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Можно не сомневаться: наши правоохранительные органы и спецслужбы сделают все, чтобы найти всех, кто к этому причастен и покарать", — сказал Медведев.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.