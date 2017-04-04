Медведев: все решения о помощи пострадавшим при взрыве в Петербурге приняты

БОРЩЕВКА (ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 4 апр — РИА Новости. Необходимые решения о помощи пострадавшим и семьям погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга приняты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, желаю всем раненым поправиться, для этого, кстати, все решения приняты. В больницах обеспечен уход, министр здравоохранения находится на месте", — сказал Медведев на встрече с рабочими предприятия "Русагро".

Как заявил он, случившееся накануне в Петербурге — это "трагический акт, террористический акт". "К сожалению, погибли люди, много раненых, ещё раз хочу выразить всем родственникам погибших самые глубокие слова сочувствия и соболезнования", — сказал Медведев.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах. Правоохранительные органы считают, что совершить взрыв мог 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.