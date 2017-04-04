Бывшему главе Удмуртии Соловьеву предъявили обвинение в получении взяток

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 140 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Александру Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по статье "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере", — сказала она.

По версии следствия, Соловьев набрал взяток от компаний, занимающихся строительством мостов через Каму и реку Буй у города Камбарки. За это он "должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов", а также выдать лицензии на геологическое изучение недр и добычу песка.

Соловьеву грозит до 15 лет заключения либо штраф, в 80-100 раз превышающий общий размер полученных взяток.

Ранее президент России отрешил его от должности в связи с утратой доверия.

О других случаях отрешения глав регионов от должности в связи с утратой доверия читайте в справке >>