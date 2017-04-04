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Было много вопросов: главу Удмуртии задержали за взяточничество

Сюжет:
Задержание главы Удмуртии (26)
15:4104.04.2017
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Александр Соловьев. Архивное фото
© Фото: Государственный Совет Удмуртской Республики

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Информация о возможном конфликте интересов, касающаяся экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, задержанного по подозрению в получении взяток, поступала достаточно давно, к руководителю региона было много вопросов, говорят опрошенные РИА Новости эксперты. Они не исключают, что в рамках дела будут вскрыты и другие эпизоды, а количество фигурантов не ограничится одним Соловьевым.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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Во вторник правоохранители задержали Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарка. Было возбуждено уголовное дело, Соловьев был доставлен в Москву для дачи показаний. Он возглавлял Удмуртию с 2014 года. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртии, отрешив его от должности в связи с утратой доверия.

Было много вопросов

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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"Мостовое дело": главу Удмуртии подозревают в получении взяток
По словам вице-президента международной антикоррупционной организации Transparency International Елены Панфиловой, к бывшему главе республики было много вопросов.

"Одного из сотрудников господина Соловьева, насколько я знаю, задержали еще в декабре, и, видимо, он начал давать показания. Вообще к господину Соловьеву было много вопросов, потому что в его администрации на должностях, связанных, в том числе, со строительством, работали его близкие родственники, и взятки, которые ему инкриминируют. То есть к этому шло, это, пожалуй, один из довольно очевидных потенциальных фигурантов", — сказала она.

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Задержание Соловьева не связано с будущими выборами, считает эксперт
В общественную организацию "Национальный антикоррупционный комитет" сведения о возможном конфликте интересов, связанные с Соловьевым, поступали уже достаточно давно, заявил в свою очередь председатель организации Кирилл Кабанов.

"Информация о возможном конфликте интересов начала поступать к нам где-то полтора года назад, особенно в дорожном строительстве, в системе ЖКХ. Я так понимаю, что сам Соловьев вышел из системы дорожного строительства, был назначен (главой региона) не так давно относительно. Естественно, эти материалы направлялись нами в соответствующие подразделения администрации и правоохранительных органов. Я понимаю, что и без нас информации хватало", — сказал эксперт.

Глава Удмуртии Александр Соловьев. Архивное фото
© Фото: администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
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Кабанов полагает, что уголовное дело будет развиваться в русле уже существующей в подобных делах тенденции: число фигурантов не ограничится одним должностным лицом, "поскольку такую схему невозможно построить в одиночку, это не получение взятки от бабушки на рынке".

"И думаю, что в результате расследования будут еще другие эпизоды вскрыты по этому делу", — уточнил председатель организации, добавив, что в регионе уже были претензии и по части ЖКХ, и по другим направлениям.

Ловить коррупционеров

Вид на кремлевскую стену и собор Покрова Пресвятой Богородицы, Москва. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Кремль не называет возможного кандидата на пост главы Удмуртии
Кабанов полагает, что сейчас с вновь назначаемых губернаторов в первую очередь "требуют результаты выполнения государственных задач".

"Конфликт интересов должен выливаться либо в увольнение, либо в уголовные дела. Здесь он вылился в уголовное дело, естественно, эти обвинения совершенно логичны. Эта система, которая на сегодняшний момент существует, уголовные дела, которые в течение двух лет уже идут у нас и по губернаторам, и по федеральному уровню, это говорит о совершенно правильной тенденции, что коррупционеров надо ловить не внизу, о чем было заявлено, когда руководство страны говорило: "хватит отчитываться врачами, учителями", — сказал эксперт.

Александр Волков. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Экс-глава Удмуртии прокомментировал задержание Соловьева
Вице-президент Transparency International отметила, что многие губернаторы, мэры, госслужащие ведут себя так, что правоохранительным органам не нужно долго работать, чтобы что-то найти.

"Безнаказанность многолетняя и уверенность в том, что "пронесет", — ведь многих же проносило, известны легкие приговоры по многим коррупционным делам, — она делает свое дело, люди живут по принципу "после меня хоть потоп". Вот это и результат", — полагает Панфилова.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости>>

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