Было много вопросов: главу Удмуртии задержали за взяточничество

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Информация о возможном конфликте интересов, касающаяся экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, задержанного по подозрению в получении взяток, поступала достаточно давно, к руководителю региона было много вопросов, говорят опрошенные РИА Новости эксперты. Они не исключают, что в рамках дела будут вскрыты и другие эпизоды, а количество фигурантов не ограничится одним Соловьевым.
Было много вопросов
"Одного из сотрудников господина Соловьева, насколько я знаю, задержали еще в декабре, и, видимо, он начал давать показания. Вообще к господину Соловьеву было много вопросов, потому что в его администрации на должностях, связанных, в том числе, со строительством, работали его близкие родственники, и взятки, которые ему инкриминируют. То есть к этому шло, это, пожалуй, один из довольно очевидных потенциальных фигурантов", — сказала она.
"Информация о возможном конфликте интересов начала поступать к нам где-то полтора года назад, особенно в дорожном строительстве, в системе ЖКХ. Я так понимаю, что сам Соловьев вышел из системы дорожного строительства, был назначен (главой региона) не так давно относительно. Естественно, эти материалы направлялись нами в соответствующие подразделения администрации и правоохранительных органов. Я понимаю, что и без нас информации хватало", — сказал эксперт.
"И думаю, что в результате расследования будут еще другие эпизоды вскрыты по этому делу", — уточнил председатель организации, добавив, что в регионе уже были претензии и по части ЖКХ, и по другим направлениям.
Ловить коррупционеров
"Конфликт интересов должен выливаться либо в увольнение, либо в уголовные дела. Здесь он вылился в уголовное дело, естественно, эти обвинения совершенно логичны. Эта система, которая на сегодняшний момент существует, уголовные дела, которые в течение двух лет уже идут у нас и по губернаторам, и по федеральному уровню, это говорит о совершенно правильной тенденции, что коррупционеров надо ловить не внизу, о чем было заявлено, когда руководство страны говорило: "хватит отчитываться врачами, учителями", — сказал эксперт.
"Безнаказанность многолетняя и уверенность в том, что "пронесет", — ведь многих же проносило, известны легкие приговоры по многим коррупционным делам, — она делает свое дело, люди живут по принципу "после меня хоть потоп". Вот это и результат", — полагает Панфилова.
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