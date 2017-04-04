ФСБ опровергла слухи о готовящихся в Казани терактах

КАЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Управление ФСБ России по Татарстану во вторник опровергло появившиеся в соцальных сетях сообщения о возможных терактах в республике.

"В связи с массовым распространением в социальных сетях и через мобильные приложения сообщений о якобы готовящихся в городе Казани террористических актах управление ФСБ России по Республике Татарстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Оперативная обстановка в республике, по информации УФСБ по Татарстану, находится под контролем.

Ведомство отмечает, что в связи с терактом 3 апреля в Санкт-Петербурге подразделения республиканских силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.