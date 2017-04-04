В Ингушетии в жилом доме нашли самодельную бомбу и гранату

НАЛЬЧИК, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии обнаружили и изъяли в доме местного жителя самодельное взрывное устройство и гранату, сообщает региональное МВД.

"Вчера в ходе обыска, проводимого в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в середине марта текущего года по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" УК РФ, в домовладении в городе Малгобек, где проживает 28-летний мужчина, обнаружены и изъяты ручная граната и самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении. Мощность и тип изъятого взрывного устройства в ведомстве не уточнили.

По информации МВД, владелец домовладения доставлен в МО МВД России "Малгобекский". В отношении него проводится доследственная проверка, по окончании которой он будет привлечен к предусмотренной законодательством ответственности.