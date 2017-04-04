В правительстве Петербурга открыли книгу соболезнований

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Книга соболезнований после взрыва в метро открыта в приемной правительства Петербурга, сообщается на официальном сайте администрации города.

"В приемной правительства Санкт-Петербурга (Смольный, 4-й подъезд, вход с пер. Кваренги) открыта книга соболезнований в связи с трагедией в метро", — говорится в сообщении на сайте.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.