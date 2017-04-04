Следователи по взрыву в Петербурге смотрят записи видеонаблюдения

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следователи по взрыву в метро в Санкт-Петербурге проводят допросы, смотрят записи видеонаблюдения, назначены взрывотехнические и генетические экспертизы, сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие", — сказала она.

Во вторник в Санкт-Петербурге председатель СК России Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание, где заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы о результатах последних часов работы по уголовному делу о взрыве в вагоне поезда метро. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Бастрыкина.

По словам представителя Следственного комитета, на совещании отмечена оперативная и слаженная работа представителей всех служб администрации города, правоохранительных структур, Минздрава, МЧС и других ведомств, сотрудники которых были задействованы в спасении людей, ликвидации последствий взрыва. Всеми указанными структурами принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в городе, добавила Петренко.

"Следственный комитет России вновь обращает внимание общественности на то, что все достоверные данные о ходе и результатах предварительного расследования могут исходить только от официальных представителей ведомства. Преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования", — отметила Петренко.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.