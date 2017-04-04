Посетителей ТЦ в Краснодаре эвакуировали после сообщения о минировании

СОЧИ, 4 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полиция разыскивает человека, сообщившего о минировании торгового центра в Краснодаре, сообщило ГУМВД по региону.

Отмечается, что около 11:30 во вторник в полицию Краснодара поступило сообщение от неизвестного мужчины о возможной угрозе посетителям торгового центра "Галерея". На место прибыли оперативные службы, все находившиеся в торговом центре люди были эвакуированы.

"Полицейскими было проведено обследование здания и прилегающей территории с применением служебных собак. В результате проведенной проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", — говорится в сообщении.

Полиция разыскивает человека, сообщившего о ложном минировании торгового центра.