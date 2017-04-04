СК возбудил дело в Иваново, где люди пострадали от упавшей с крыш наледи

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Следственные органы в Иваново возбудили уголовное дело после того, как упавшая с крыш домов наледь травмировала нескольких людей, сообщило СУСК РФ по региону во вторник.

По данным СУСК, работники ООО "РегионСтройПроект" и ЗАО "ЦУК" не почистили вовремя крыши домов №55 по улице Велижской и №71 по улице Богдана Хмельницкого.

"В результате 28 декабря 2016 года произошло падение снега и наледи с крыши дома №71 на 23-летнего мужчину и 22-летнюю девушку, что повлекло получение ими телесных повреждений в области головы. Первого марта 2017 года в результате падения снега и наледи с крыши дома №55 получила телесные повреждения головы, шеи и конечностей 27-летняя жительница областного центра", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.