Специалисты проверили бесхозный предмет на улице около Смольного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Движение автомобилей на улице вблизи Смольного в Санкт-Петербурге, которое ранее перекрывалось из-за обнаруженного на дороге бесхозного предмета, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.
Согласно сервису "Яндекс карты", в доме 44б по Шпалерной улице располагаются отель, юридическая консультация и другие офисы. По прямой до здания городской администрации от данного дома — около полутора километров.
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