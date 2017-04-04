Специалисты проверили бесхозный предмет на улице около Смольного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Движение автомобилей на улице вблизи Смольного в Санкт-Петербурге, которое ранее перекрывалось из-за обнаруженного на дороге бесхозного предмета, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

Ранее сообщалось, что движение было перекрыто в 12.50 мск. "В 13.20 движение у дома 44б по Шпалерной улице полностью восстановлено. Найденный предмет опасности не представлял", — сказал собеседник агентства.

Согласно сервису "Яндекс карты", в доме 44б по Шпалерной улице располагаются отель, юридическая консультация и другие офисы. По прямой до здания городской администрации от данного дома — около полутора километров.

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