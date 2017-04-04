В Петербурге около Смольного перекрыли улицу из-за бесхозного предмета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Движение по Шпалерной улице в райне дома 44б перекрыто из-за обнаруженного на дороге бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По данным ведомства, движение было перекрыто в 12.50 мск.

"В результате обнаружения бесхозного предмета на данном участке дороги временно перекрыто движение", — сказал собеседник агентства.

Согласно сервису "Яндекс карты", в доме 44б по Шпалерной улице располагаются отель, юридическая консультация и другие офисы. По прямой до здания городской администрации от данного дома — около полутора километров.

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